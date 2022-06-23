Портал "Госуслуги" подвергается кибератакам с утра 23 июня 2022 Фото: REUTERS

Портал «Госуслуги» на протяжении нескольких часов подвергается интенсивным кибератакам. Об этом в четверг, 23 июня, рассказал вице-президент «Ростелекома» по информационной безопасности Игорь Ляпунов.

«Сегодня с половины десятого утра идут массовые атаки на "Госуслуги"», - сообщил он во время своего выступления на круглом столе «Информационная безопасность: глобальные вызовы» в Совете Федерации РФ.

Кроме того, Ляпунов сообщил, что сотрудники технической поддержки сайта «Госуслуги» также регистрируют перебои региональных информационных ресурсов.

Напомним, сегодня, 23 июня, в Минобрнауки РФ сообщили о хакерских атаках на российские вузы, отметив, что вредоносный трафик идет из Европы и Северной Америки. В ведомстве уточнили, что трафик зафиксировали в минувший понедельник, 20 июня, и на сегодняшний день атаки продолжаются, однако «оперативно блокируются российскими специалистами».