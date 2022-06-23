Росгвардия захватила танк Т-72 ВСУ в Донбассе

Бойцы Росгвардии захватили танк Т-72 ВСУ в Донбассе Фото: Александр КОЦ

Бойцы Росгвардии захватили танк Т-72 Вооруженных сил Украины в Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

- В ходе проведения поиска в одном из освобожденных от противника населенных пунктов Донбасса спецназовцы Росгвардии обнаружили исправный украинский танк Т-72 с полным боекомплектом, — гласит текст сообщения.

Отмечается также, что техника была приведена в полную боевую готовность после небольшого ремонта.

Ранее спецназ Росгвардии задержал четырех подозреваемых в пособничестве Вооруженным силам Украины. Это произошло в Изюмском районе Харьковской области. Как уточняется, в ходе досмотра у них были обнаружены и изъяты автомат Калашникова, четыре пистолета Макарова, свыше 500 патронов.

Напомним, бойцы Росгвардии в апреле и мае этого года задержали в Харьковской области и в Донбассе 11 военнослужащих Вооруженных сил Украины и 49 пособников ВСУ. Кроме того, разведчики ведомства обнаружили 33 расположения операторов беспилотных летательных аппаратов противника, 28 огневых позиций пехоты, шесть наблюдательных постов, четыре взводных опорных пункта, четыре огневые позиции артиллерии и четыре тайника с боеприпасами. Росгвардейцы также нашли две позиции артиллерийской корректировки, две огневые позиции минометов и одну огневую позицию противотанковых управляемых ракет.