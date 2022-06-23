Европарламент принял резолюцию о предоставлении Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в ЕС
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Европарламент (ЕП) принял резолюцию в поддержку предоставления Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в Евросоюз, заявила председатель ЕП Роберта Метсола.
«Подавляющим большинством резолюция в целом принята», – сказала она по итогам голосования.
Напомним, ранее спикер ЕП заявил, что Украине необходимо предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, чтобы подарить Киеву надежду и поддержать дух украинцев.
Страны Евросоюза готовы формально предоставить Украине статус кандидата на вступление в союз. Этот шаг может быть осуществлен уже на этой неделе на саммите лидеров стран ЕС 23-24 июня. Помимо этого, страны готовы дать статус кандидата Молдавии, а также Грузии, однако при выполнении дополнительных условий.
Как писал сайт Kp.ru, власти Украины ожидают получить статус кандидата на вступление в Евросоюз в июне этого года.
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