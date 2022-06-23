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В мире23 июня 2022 9:53

Европарламент принял резолюцию о предоставлении Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в ЕС

Документ был принят подавляющим большинством голосов
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Европарламент принял резолюцию о предоставлении Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в ЕС

Европарламент принял резолюцию о предоставлении Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в ЕС

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европарламент (ЕП) принял резолюцию в поддержку предоставления Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в Евросоюз, заявила председатель ЕП Роберта Метсола.

«Подавляющим большинством резолюция в целом принята», – сказала она по итогам голосования.

Напомним, ранее спикер ЕП заявил, что Украине необходимо предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, чтобы подарить Киеву надежду и поддержать дух украинцев.

Страны Евросоюза готовы формально предоставить Украине статус кандидата на вступление в союз. Этот шаг может быть осуществлен уже на этой неделе на саммите лидеров стран ЕС 23-24 июня. Помимо этого, страны готовы дать статус кандидата Молдавии, а также Грузии, однако при выполнении дополнительных условий.

Как писал сайт Kp.ru, власти Украины ожидают получить статус кандидата на вступление в Евросоюз в июне этого года.

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