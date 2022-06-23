Песков отверг обвинения в краже зерна Россией Фото: Мария ЛЕНЦ

Россия ни у кого не похищала зерно, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Так пресс-секретарь президента России прокомментировал заявления Киева о продаже РФ в Турцию «украденного украинского зерна».

«Это МИД нужно спрашивать. Россия не крала никакого зерна», – сказал представитель Кремля журналистам.

Напомним, ранее в офисе генерального секретаря ООН Антониу Гуттереша заявили, что у организации нет данных, подтверждающих обвинения Киев в краже зерна Россией.

Как писал сайт Kp.ru, российский президент Владимир Путин заявил, что существует несколько способов вывезти на экспорт украинское зерно. По словам главы государства, зерно можно вывезти через Одессу, черед Бердянск и Мариуполь, а также через соседние с Украиной страны – Румынию, Польшу, Венгрию. Самый простой способ – это вывоз зерна через Белоруссию, подчеркнул он.