Вологодская область получит почти 700 млн рублей из Фонда национального благосостояния

Общая стоимость проекта реконструкции шести километров ветхих канализационных сетей составляет 842 млн рублей. Большую часть затрат покроет льготный займ под 3% годовых Фонда национального благосостояния. Новые коллекторы должны быть готовы к концу 2023 года.

«В ближайшие годы ожидается мощное развитие Череповца, связанное с запуском движения по новому мосту через реку Шексну, реализацией ряда социальных проектов. Новая эпоха начнется в жилищном строительстве, важно подготовить к этому систему жилищно-коммунального хозяйства. Воплощение проектов в этой сфере не только снизит аварийность сетей, но и создаст значительный запас для подключения новых потребителей», - рассказал Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

При реконструкции коллекторов строители будут использовать современные материалы, что позволит избежать обветшания и биообрастания трубопроводов.