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Политика28 июня 2022 11:13

Захарова заявила, что саммит G7 показал неспособность западных лидеров отвечать за себя

Дипломат заявила, что саммит «Большой семерки» показал «кризис либеральной системы»
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Захарова заявила, что саммит G7 показал неспособность западных лидеров отвечать за себя

Захарова заявила, что саммит G7 показал неспособность западных лидеров отвечать за себя

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что саммит «Большой семерки» показал «кризис либеральной системы», продемонстрировав неспособность западных лидеров определиться в своих подходах к национальной безопасности, а также отвечать за принимаемые решения. Об этом заявила во вторник

«Это тот самый либеральный тоталитаризм, либеральная диктатура, которая за словами о свободе, демократии, плюрализме на самом деле творит абсолютное беззаконие и использует самые страшные тоталитарные практики», - заявила дипломат в эфире телеканала «Россия-24», указав на «несоответствие целей, задач и методологии».

Захарова также отметила видео, где президент Франции Эмманюэль Макрон спрашивает американского коллегу Джо Байдена, что им делать с углеводородами, так как, по его словам, их поставщики на Ближнем востоке «находятся на пределе своих возможностей».

«Сейчас эти люди бегают друг за другом и говорят, как нам нарастить закупки и остаться на плаву. Это что? Лидеры, претендующие на лидерские качества и зовущие мир куда-то за собой, или это группа людей, неспособная принять решение относительно собственной - ни чьей-то другой, а собственной - национальной безопасности?», - заявила она, добавив, что «никакого консенсуса и равноправия у них нет между собой».