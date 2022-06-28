Захарова заявила, что саммит G7 показал неспособность западных лидеров отвечать за себя Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что саммит «Большой семерки» показал «кризис либеральной системы», продемонстрировав неспособность западных лидеров определиться в своих подходах к национальной безопасности, а также отвечать за принимаемые решения. Об этом заявила во вторник

«Это тот самый либеральный тоталитаризм, либеральная диктатура, которая за словами о свободе, демократии, плюрализме на самом деле творит абсолютное беззаконие и использует самые страшные тоталитарные практики», - заявила дипломат в эфире телеканала «Россия-24», указав на «несоответствие целей, задач и методологии».

Захарова также отметила видео, где президент Франции Эмманюэль Макрон спрашивает американского коллегу Джо Байдена, что им делать с углеводородами, так как, по его словам, их поставщики на Ближнем востоке «находятся на пределе своих возможностей».

«Сейчас эти люди бегают друг за другом и говорят, как нам нарастить закупки и остаться на плаву. Это что? Лидеры, претендующие на лидерские качества и зовущие мир куда-то за собой, или это группа людей, неспособная принять решение относительно собственной - ни чьей-то другой, а собственной - национальной безопасности?», - заявила она, добавив, что «никакого консенсуса и равноправия у них нет между собой».