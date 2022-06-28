Аналитики рассказали, о чем мечтают российские мужчины Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Аналитики СК "Росгосстрах Жизнь" и банка "Открытие" провели совместное исследование и выяснили, что почти половина российских мужчин (47%) хотели бы улучшить жилищные условия своей семьи.

Так, еще 42% хотят обеспечить детям качественное образование и достойное будущее своих детей. Каждый третий (36%) — больше зарабатывать, четверть (28%) — купить первую или новую машину, каждый пятый (19%) — проводить больше времени со своей семьей, 17% — новую игровую консоль, 14% мечтают о еще одном ребенке, 6% — отправиться в путешествие, рассказывает "Газета.ru"

При этом отмечается, что для реализации своих желаний, российские мужчины откладывают или планируют начать откладывать деньги (45%), каждый пятый (24%) берет или намерен взять подработку.

А большинство россиянок, как писал сайт KP.ru, мечтает о путешествиях. Они бы сделали счастливой каждую третью девушку. Еще 32 процентам женщин категорических не хватает финансов.На третьем месте оказалось здоровье. Его хотели бы улучшить 22% респонденток, а 28% больше беспокоятся о здоровье своих близких. Как это ни странно, но желание создать семью или родить ребенка не вошло даже в топ-5 самых популярных ответов.

Кстати, с возрастом на исполнение мечты россиянам требуется всё больше средств. Так, если участники опроса в возрасте 18–25 лет могут исполнить свою мечту на сумму до 1 тыс. рублей, то в группе 46–55 лет большинству респондентов (42%) потребуется более 5 млн рублей, пишут "Известия".