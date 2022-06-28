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Политика28 июня 2022 11:29

НАТО передает украинским военным спутниковые снимки от западных частных компаний

Одной из таких компаний является Maxar, сообщил Рогозин
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
НАТО передает украинским военным спутниковых снимков от западных частных компаний

НАТО передает украинским военным спутниковых снимков от западных частных компаний

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

НАТО передает Вооруженным силам Украины снимки, полученные со спутников западными частными компаниями, заявил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

В беседе с РИА Новости, глава госкорпорации отметил, что эта информация подтверждается различными источниками. В числе таких компаний он назвал Maxar, которая работает «исключительно на формирование единого облака данных», использующихся странами НАТО для передачи информации украинским военным. По словам Рогозина, в этом «нет ни малейшего сомнения».

Как писал сайт kp.ru, ранее гендиректор «Роскосмоса» заявлял, что все американские частные компании из космической отрасли являются агентами или подрядчиками ЦРУ или Министерства обороны Соединенных Штатов.

Напомним, по мнению Рогозина, России хватит полчаса на уничтожение стран НАТО в случае ядерной войны.