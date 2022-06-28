Стало известно, сколько россияне готовы потратить на обучение ребенка в вузе Фото: Олег Укладов

Образовательная компания MAXIMUM Education провела опрос и выяснила, что более половины российских родителей (60%) готовы оплачивать высшее образование своему ребенку.

Так, исследование показало, что 28% родителей готовы заплатить за год обучения своего ребенка от 200 тыс. до 300 тыс. рублей. В то же время, каждый пятый родитель рассчитывает на сумму от 300 тыс. до 400 тыс. рублей. Только 6% респондентов признались, что смогут потратить 500 тыс. рублей, а 2% опрошенных в состоянии выделить на высшее образование ребенка в год более 500 тыс., рассказывает "Газета.ru".

При этом отмечается, что большая часть российских родителей — почти две трети — рассчитывают на поступление своего ребенка на бюджетной основе.

Как писали "Известия", директор по связям с образовательным сообществом компании Maximum Education Александр Хвостов напомнил об ошибках при поступлении в вуз. По его словам, абитуриенты не приносят нужные документы в срок, опаздывают с подачей документов на подтверждение баллов за индивидуальные достижения, не успевают подать своё согласие в тот вуз, в который проходят по баллам.

Ранее сообщалось, что навигатор профессий для учеников старших классов запустили в России. С помощью него школьники определятся с будущим местом работы. Как передает телеканал "360", в сервисе представлено более двух тысяч профессий с видеорассказами о будущих обязанностях от потенциальных работодателей.