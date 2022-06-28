Глава Ижевска извинился перед горожанами за срыв покоса травы

Глава Ижевска извинился за срыв покоса травы Фото: pixabay.com

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев принес жителям извинения за срыв покоса травы в городе и подробно отчитался о работе в данном направлении. Об этом пишет Udm-info.

«Уважаемые горожане! Разделяю Ваше негодование! Уже сделали с коллегами соответствующие выводы. Главы районных администраций за срыв работы получили дисциплинарные взыскания. Мобилизовали все силы, чтобы ускорить решение этой проблемы», - написал градоначальник в своих соцсетях.

По его словам, на сегодняшний день объем выполнения покосов вдоль магистралей достиг 70%. Магистрали должны завершить до 6 июля, а весь первый цикл (включая межквартальные участки) – до 15 июля. Приоритетными являются треугольники видимости при выездах со второстепенных дорог.

За муниципальные территории, расположенные внутри кварталов, отвечают администрации районов города. Мэр напомнил, что три из пяти районов расторгли контракты с недобросовестным подрядчиком, что «застопорило на время рабочий процесс». На данный момент работы по покосу выполнены лишь на трети территории, где они должны производиться по контрактам.

«Идет процедура заключения новых контрактов, пока работаем разовыми договорами. По этим территориям срок отработки – конец июля. В приоритете – детские площадки», - пишет градоначальник.

Глава Ижевска отметил работу управляющих компаний – к ним в этом сезоне «меньше всего нареканий». С весны зарегистрировано всего 12 нарушений.