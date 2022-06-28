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Политика28 июня 2022 11:46

МИД России призвал сограждан воздержаться от поездок в Эстонию

Ведомство отметило, что Таллин, вводя санкции, стремится нанести удар по рядовым россиянам
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
МИД России призвал сограждан воздержаться от поездок в Эстонию

МИД России призвал сограждан воздержаться от поездок в Эстонию

Фото: REUTERS

Гражданам России следует воздержаться от поездок в Эстонию в связи с враждебными действиями Таллина в отношении россиян, заявило Министерство иностранных дел РФ.

Как отмечается на сайте ведомства, Эстония вводит с 10 июля 2022 запрет на ввоз из России ряда товаров, в том числе некоторых видов продуктов питания и мебели. Кроме того, сообщает МИД России, Таллин запрещает вывозить в РФ сумки, обувь, электронику и другие товары стоимостью выше 750 евро, а также наличные валютные банкноты.

«Эстонские власти и не скрывают, что истинная цель вводимых рестрикций – нанести удар по рядовым российским гражданам. В связи с откровенно враждебным отношением Эстонии к России и ее гражданам МИД России рекомендует гражданам Российской Федерации воздерживаться от поездок в Эстонскую республику», – сказано в заявлении ведомства.

В МИД сообщили, что «контрабанда» товаров наказывается эстонскими властями как денежным штрафом, так и реальным сроком до трех лет отдельному гражданину и до пяти лет группе лиц.

Как писал сайт Kp.ru, Эстония запретит ввоз из России алкоголя и мебели с 10 июля 2022.