Роскосмос к саммиту НАТО представил координаты «центров принятия решений» Запада Фото: Роскосмос.

Госкорпорация «Роскосмос» в преддверии саммита Североатлантического альянса, который состоится в Мадриде 28-30 июня, опубликовала снимки и координаты «центров принятия решений» западных стран из космоса. Фотографии, сделанные спутником «Ресурс-П», были представлены в Telegram-канале корпорации.

«Пока представители 30 стран альянса, а также партнеры и кандидаты будут разбираться со стратегической концепцией до 2030 года, "Роскосмос" публикует спутниковые фотоснимки места проведения саммита и тех самых "центров принятия решений", поддерживающих украинских националистов», - говорится в заявлении, которое сопровождает публикацию.

На фотографиях можно увидеть Белый дом и Пентагон, расположенные в Вашингтоне, конгресс-центр IFEMA, который находится в Мадриде, и где будет проходить предстоящий саммит. Также представлены Министерство обороны Великобритании, Елисейские поля и Елисейский дворец в Париже, Рейхстаг и Ведомство федерального канцлера в Берлине.