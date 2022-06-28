Страны G7 примут участие в саммите G20 в Индонезии

Страны «Большой семерки» примут участие в саммите G20 в Индонезии Фото: REUTERS

Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что страны G7 решили принять участие в саммите G20 в Индонезии. Немецкие политик заметил, что страны «семерки» не хотят разобщения «двадцатки».

- Поэтому... государствами, которые собрались здесь, было принято решение направиться, — сказал Шольц.

Он также назвал Индонезию и Индию «большими важными друзьями». Страны будут хозяевами саммитов «двадцатки» в 2022 и 2023 годах.

Ранее помощник российского лидера Владимира Путина Юрий Ушаков подтвердил, что глава государства примет участие в мероприятии. Ушаков не смог уточнить, в каком формате российский лидер будет принимать участие в саммите – очном или по видеосвязи. По словам помощника президента, в приглашении от Индонезии был заявлен очный формат. Этот вопрос, сообщил он, будет обсуждаться во время визита индонезийского президента Джоко Видодо в Москву, который состоится 30 июня.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц считает, что реакция западных стран на участие Путина в саммите осенью этого года не должна торпедировать его работу. Глава немецкого правительства заявил, что ведущие экономические державы продолжат играть большую роль в ходе саммита и на этом фоне их тесное сотрудничество как никогда необходимо в условиях нынешних кризисов.