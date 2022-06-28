Захарова заявила, что Европе придется выработать позицию по транзиту в Калининградскую область Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европе придется выработать позицию относительно запрета транзита некоторых товаров в Калининградскую область, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. По его словам, проблема показала отсутствие единства в политике европейских стран.

«Ситуация вокруг их агрессивного, абсолютно неконструктивного подхода в отношении транзита через Калининград высветила отсутствие в принципе единства и в принятии решений, и в выработке этих решений, в согласовании подходов к публичной деятельности. Еврокомиссия говорит одно, отдельные страны, в частности Литва, говорят другое. Решения ответные находятся в проработке, но при этом, конечно, Еврокомиссии, всем тем, кто представляет это некое есовское единство, им придется все-таки свою позицию выработать», – сказал дипломат в эфире телеканала «Россия 24».

Как писал сайт kp.ru, власти Литвы договорились с Еврокомиссией о принципах транзита российских грузов в Калининград.

Ранее в Министерстве иностранных дел Литвы заявили, что страна не нарушала правил транзита в Калининград.