Исследование: более половины россиян перешли на покупки в интернете Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Половина жителей российских городов практически полностью перешла на покупки в интернете, говорится в исследовании компании Topmarketplacе.

Так, большинство опрошенных городских жителей (46%) почти не бывают в оффлайн-магазинах, а все необходимое покупают в интернете, еще 37% респондентов ответили, что посещают и обычные магазины, а 17% сказали, что редко покупают и делают это "где придется", приводит результаты исследования "Газета.ru".

"Это исследование показало, насколько прочно культура покупок в интернете вошла в жизнь городских жителей. Результаты подтвердили наши предположения, что спрос продолжает расти, а категории, которые выбирают потребители, расширяются", - рассказал генеральный директор Topmarketplacе Александр Пономарев.

Ранее эксперты Роскачества рассказали, на что стоит обратить внимание при совершении покупок в интернете. Так, в первую очередь нужно читать отзывы на товары, изучать профиль компании. Кроме того, важно задавать вопросы продавцу, иногда можно запросить дополнительные фото или видео покупки, передает RT.

Кстати, Life.ru предупреждает, оплачивайте покупку в интернете только с помощью проверенных платёжных систем. При оплате вы будете переведены на сайт платёжной системы. Убедитесь, что это одна из тех, которым можно доверять. Master Card Secure Code, Verified by Visa и Mir Accept — эти программы защищают вас во время покупок в Интернете дополнительно с помощью специальных технологий.