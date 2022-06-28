Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика28 июня 2022 12:05

Страны G7 планируют сокращать зависимость от России в сфере мирного атома

Об этом говорится в коммюнике по итогам саммита "Большой семерки"
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Страны G7 планируют сокращать зависимость от России в сфере мирного атома

Страны G7 планируют сокращать зависимость от России в сфере мирного атома

Фото: REUTERS

Страны G7 планируют сокращать зависимость от России в сфере мирного атома и связанной с ней продукцией, об этом сообщается в коммюнике по итогам саммита "Большой семерки".

"Мы будем и далее сокращать зависимость в сфере мирного атома и связанной с ней продукцией и оказывать помощь государствам, стремящимся диверсифицировать (источники - прим ред.) поставок. Мы поручаем нашим соответствующим министрам оперативно оценить возможность реализации и эффективность этих мер", - говорится в документе.

Напомним, саммит G7 под председательством Германии проходит в баварском замке Эльмау. Он начался в минувшее воскресенье и закончится сегодня, 28 июня.

Ранее представители G7 сообщили, что помогут Балканам снизить зависимость от углеводородов из России. Об этом говорится в заявлении G7, сделанном 14 мая 2022 года

Также стало известно, что США планируют снизить зависимость от урана из России. Штаты намерены развивать собственные предприятия по обогащению урана.