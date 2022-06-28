Страны G7 планируют сокращать зависимость от России в сфере мирного атома Фото: REUTERS

Страны G7 планируют сокращать зависимость от России в сфере мирного атома и связанной с ней продукцией, об этом сообщается в коммюнике по итогам саммита "Большой семерки".

"Мы будем и далее сокращать зависимость в сфере мирного атома и связанной с ней продукцией и оказывать помощь государствам, стремящимся диверсифицировать (источники - прим ред.) поставок. Мы поручаем нашим соответствующим министрам оперативно оценить возможность реализации и эффективность этих мер", - говорится в документе.

Напомним, саммит G7 под председательством Германии проходит в баварском замке Эльмау. Он начался в минувшее воскресенье и закончится сегодня, 28 июня.

Ранее представители G7 сообщили, что помогут Балканам снизить зависимость от углеводородов из России. Об этом говорится в заявлении G7, сделанном 14 мая 2022 года

Также стало известно, что США планируют снизить зависимость от урана из России. Штаты намерены развивать собственные предприятия по обогащению урана.