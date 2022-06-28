Опрос показал, что около половины россиян планируют сократить траты на туристические поездки в 2022 году Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Около половины россиян (49%) планируют сократить траты на поездки, следует из опроса сервиса GEO.Platforma.

Одной из главных проблем при путешествии опрошенные считают бронирование жилья, билетов и экскурсий (40%). Респонденты отмечают, что заметно увеличилась стоимость отдыха (37%), возникли проблемы с платежами (27%) и сократилось количество доступных стран (21%), рассказывает издание "Газета.ru".

Каждый третий рассказал о сложностях с покупкой билетов на самолет, а каждый пятый (22%) — с покупкой билетов на поезда и автобусы дальнего следования.

Ранее руководитель комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по внутреннему туризму, гендиректор национального туроператора "Алеан" Илья Уманский прокомментировал ситуацию с туризмом внутри России. По его словам, видно, насколько сильно расширилась география поездок. Краснодарский край и Крым — это традиционно самые массовые направления для отдыха россиян, рассказывает RT.

Кстати, как писал ОТР, более половины трудоустроенных россиян (61%) во время отпусков в той или иной мере продолжают решать разные рабочие вопросы. Исследование показало, что треть из них (34%), находясь в отпуске, следят за почтой, еще 27% - за событиями в компании в рабочих мессенджерах.