Власти Германии сообщили о напряженной ситуации с газом

Газовые хранилища Германии заполнены более чем на 60%, но ситуация может ухудшиться Фото: REUTERS

Ситуация с газом в Германии складывается напряженно, говорится в заявлении Федерального сетевого агентства ФРГ.

"Ситуация напряженная, нельзя исключать ее ухудшения", - уточнил регулятор.

В ведомстве добавили, что к настоящему моменту газовые хранилища заполнены более, чем на 60%. Мониторинг обстановки ведется в тесном контакте с предприятиями, работающими в энергетической сфере.

Как ранее писал сайт kp.ru, Объединение баварской экономики спрогнозировало, что в случае внезапного прекращения поставок газа из России Германию ждет снижение ВВП на 12,5% и потеря около 5,6 млн рабочих мест.

Напомним, эксперт Финансового университета при правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что Если Россия прекратит поставки газа, то и самой Германии своих запасов хватит на непродолжительный период.