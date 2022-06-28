СК России возбудил дела против украинских силовиков, приказавших обстреливать мирное население Донбасса Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственный комитет России возбудил два уголовных дела в отношении украинских военных, отдававших приказы об обстреле мирного населения республик Донбасса.

Как сообщается на сайте ведомства, речь идет о военнослужащих 24-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины Евгении Кураше, Сергее Поступальском, Романе Мамавко, Николае Янчем, 25-й отдельной парашютно-десантной бригады ВСУ Андрее Качанове, Романе Забродскогм, Андрее Ткачуке, Дмитрии Черниченко, Эмиле Ишкуловом и Владимире Капитуле.

Кроме того, дела возбуждены в отношении военнослужащих 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ Александра Зиневича, Николая Переступняка, 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Дмитрия Довбича, Сергея Сирченко, Дмитрия Герасименко, Вячеслава Бугайчука, Александра Бондаренко, Мирослава Верхового, Артема Пучкова, Геннадия Бойко.

По данным следствия, 26 по 27 июня 2022 указанные лица отдавали и исполняли приказы о прицельных артиллерийских обстрелах из тяжелых видов вооружения, в том числе из тактического ракетного комплекса «Точка-У», объектов гражданской инфраструктуры в населенных пунктах ДНР и ЛНР. В результате обстрелов 10 мирных жителей получили ранения, один человек погиб, 46 домов и объектов гражданской инфраструктуры были повреждены.