Власти Польши дали формальное согласие на вступление Финляндии и Швеции в НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Польши выразили формальное согласие на вступлении в НАТО Финляндии и Швеции, рассказал журналистам пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер.

Напомним, сегодня, во вторник в Мадриде откроется саммит НАТО, на котором страны планируют принять новую стратегию, где Россия будет обозначена как "непосредственная угроза коллективной безопасности", также они обсудят заявки Финляндии и Швеции на вступление в альянс.

"Как мы говорили ранее, польские власти поддерживают стремления, касающиеся присоединения к Североатлантическому союзу Швеции и Финляндии. Сегодня первый важный шаг в части вступления этих двух государств в НАТО. В Мадриде сейчас проходит саммит. Мы рассчитываем на то, что могут быть приняты позитивные решения", - сказал Мюллер.

Ранее сообщалось, что Финляндия решила вступить в НАТО. При этом эксперт выразил мнение, что Швеция и Финляндия давно были “беременны” НАТО. Но удастся ли им благополучно избавиться от своего “бремени” - пока вопрос.