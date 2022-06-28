Канцлер Германии предсказал миру неопределенность из-за событий на Украине Фото: REUTERS

Мир ожидает неопределенность в связи с событиями на Украине, а самым главным вызовом для глобальной экономики станет продовольственная безопасность, считает канцлер Германии Олаф Шольц.

«Ясно, что впереди нас ждет время неопределенности. У нас сейчас 345 миллионов человек, которые не имеют достаточно еды. В этой связи мы хотим действовать и создали глобальный альянс по продовольственной безопасности», – заявил глава правительства ФРГ по итогам саммита «Большой семерки» (G7).

Как отметил политик, рост цен на энергоносители несет угрозу безопасности и стабильности во многих странах. Кроме того, добавил Шольц, существует серьезная опасность роста цен и инфляции. Эти проблемы могут подорвать доверие к политикам, резюмировал канцлер Германии.

Как писал сайт kp.ru, ранее Шольц заявил о крайней обеспокоенности стран G7 ситуацией в мировой экономике.