Страны G7 призвали Китай надавить на Россию для вывода войск с Украины

Страны «Большой семерки» призвали Китай надавить на Россию для вывода войск с Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Страны G7 выступили с обращением к Китаю, в котором призвали Пекин надавить на РФ с целью вывода российских войск с территории Украины.

- Мы призываем Китай оказать давление на Россию, чтобы она <...> прекратила агрессию и немедленно и безоговорочно вывела свои войска с Украины, — гласит текст коммюнике «Большой семерки» по итогам саммита, который проходил в Германии.

Ранее президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин провели телефонный разговор. Лидер КНР отметил, что все заинтересованные стороны должны занять ответственную позицию и добиваться урегулирования украинского кризиса. Он также отметил хорошую динамику развития отношений между Москвой и Пекином, несмотря на глобальные изменения в мире. Президент РФ повторил главе КНР видение спецоперации Москвой и ее настоящих причин. Азиатский политик в ответ «отметил правомерность предпринимаемых Россией действий по защите коренных национальных интересов».