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Политика28 июня 2022 12:36

G7 намерена сократить зависимость от энергетики России без ущерба для климата

Об этом говорится в заявлении "большой семерки"
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
G7 намерена сократить зависимость от энергетики России без ущерба для климата

G7 намерена сократить зависимость от энергетики России без ущерба для климата

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Страны G7 заявили о своем обязательстве сокращать зависимость от российских энергоресурсов без ущерба для своих климатических целей.

"Мы подтверждаем наше обязательство сокращать зависимость от российской энергетики без ущерба для наших климатических и экологических целей", - отмечается в заявлении "большой семерки".

Также государства G7 планируют сокращать зависимость от России в сфере мирного атома.

Напомним, саммит G7 под председательством Германии проходит в баварском замке Эльмау. Он начался в минувшее воскресенье и закончится сегодня, 28 июня.

Ранее представители G7 сообщили, что помогут Балканам снизить зависимость от углеводородов из России. Об этом говорится в заявлении G7, сделанном 14 мая 2022 года

Также стало известно, что США планируют снизить зависимость от урана из России. Штаты намерены развивать собственные предприятия по обогащению урана.