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Общество28 июня 2022 12:36

Все службы Москвы продолжают работу в режиме повышенной готовности из-за жары

Отмечается, что в мегаполисе на постоянной основе поливают водой дороги и тротуары, а по ночам поливают кустарники и деревья
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Все службы Москвы продолжают работу в режиме повышенной готовности из-за жары

Все службы Москвы продолжают работу в режиме повышенной готовности из-за жары

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы сообщили, что все столичные службы Москвы продолжили работу в режиме повышенной готовности из-за жары.

"Приняты необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения, усилен контроль работы электросетевых объектов, а также контроль соблюдения мер противопожарной безопасности на объектах инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры", –приводит слова заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова РИАМО.

Отмечается, что в мегаполисе на постоянной основе поливают водой дороги и тротуары, а по ночам поливают кустарники и деревья.

Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи Депздрава Москвы Андрей Тяжельников заявил ,что двадцати минут пребывания на солнце в жару или в душной комнате достаточно, чтобы получить тепловой удар, передает "Москва 24".

Кстати, "Комсомольская правда" совместно с дерматовенерологом и эндокринологом рассказывала про мифы и правду о загаре: кому он противопоказан и три главных правила здоровых солнечных ванн.