Госдума приняла закон об индексации пенсий военных пенсионеров на 10 % с 1 июня 2022 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Государственная дума приняла поправки в законодательство, предусматривающие индексацию на 10% пенсий военным пенсионерам. Согласно им, военные пенсионеры получат перерасчет пенсии с 1 июня 2022, то есть так же, как и неработающие пенсионеры.

«С 1 июня до 1 октября 2022 года установить ежемесячную доплату к пенсиям, назначенным в соответствии с законом «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел…», в размере 19,5 % от назначенной пенсии, с 1 октября 2022 года для лиц, являющихся участниками Великой Отечественной войны, и членов их семей – 15,5 %», — приводится текст законопроекта на сайте Госдумы.

Кроме того, предполагаются и другие изменения, направленные на поддержку военных. Так, комитет Думы по обороне предлагает защитить от списания кредиторами по кредитным обязательствам боевые выплаты, которые положены тем, кто участвует в спецоперации на Украине. Также в комитете выступают за предоставление права раненым военнослужащим проходить службу на специальных должностях, даже если они признаны военной врачебной комиссией не годными или ограниченно годными к военной службе.