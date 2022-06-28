Лавров назвал проявлением шизофрении заявления о недопустимости переговоров России и Украины Фото: REUTERS

Заявления Запада о недопустимости переговоров России и Украины являются проявлением шизофрении, считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«С заявлениями о недопустимости каких-либо переговоров в нынешних условиях регулярно выступает то Борис Джонсон, то Олаф Шольц, то Жозеп Боррель, который постоянно призывает тратить больше денег на оружие для Украины из Европейского фонда мира. Уже такая шизофрения в известной степени проявляется», – заявил глава российского МИД на пресс-конференции.

Как писал сайт kp.ru, на прошлой неделе премьер-министр Великобритании заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону, что попытки уладить конфликт на Украине на сегодняшний день будут только способствовать сохранению нестабильности в мире и усилению позиций России.

По мнению Джонсона, попытка уладить конфликт приведет лишь к нестабильности», а также и даст президенту России Владимиру Путину «карт-бланш» на «постоянное манипулирование как суверенными странами, так и международными рынками».