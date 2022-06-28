Сенатор Цеков считает, что США выгодны территориальные уступки Украины Фото: Shutterstock

Сенатор Совфеда Сергей Цеков считает, что переговоры Украины с Россией и территориальные уступки с целью скорейшего прекращения конфликта выгодны для США, поскольку спецоперация ослабляет и Штаты тоже.

«Со временем, может, Штаты также поймут, что Украине нужен и нейтральный статус, и демилитаризация, и денацификация. Но проблема в том, что во главе этой страны находится человек, который не украинец в полном смысле этого слова, не патриот. Он гражданин мира, не понимает интересов своей страны, глубинной Украины. Он будет сражаться за Америку до конца, пока ему жестко не прикажут пойти на требования России. И сделать это должно непосредственно руководство США», — сказал он в беседе с Lenta.ru

По словам парламентария, президент Украины Владимир Зеленский согласится на требования, если такой сигнал поступит от американцев.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на данный момент "не время для переговоров". Такое мнение он выразил во время общения с лидерами стран "Большой семёрки" (G7).

При этом российская сторона неоднократно заявляла, что Россия готова вернуться за стол переговоров с Украиной, как только Киев проявит конструктивную позицию и даст ответ на инициативы Москвы. Как сообщалось ранее, Украина не хочет вести переговоры с Россией, от этого Киев отказался, заявлял министр иностранных дел России Сергей Лавров.