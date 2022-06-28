США намерены разместить дополнительные силы в Европе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты планируют нарастить военное присутствие в Европе и разместить тапм дополнительные силы на длительную перспективу, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«США завтра объявят о дополнительном размещении сил на земле, воде и в воздухе на длительную перспективу за пределами этого кризиса, сколько бы он не продлился», – сказал он в ходе брифинга.

На саммите НАТО в Мадриде страны альянса намерены продемонстрировать приверженность обязательствам по увеличению присутствия сил в Европе, отметил Салливан. Это связано со стратегическим вызовами, которые появились после начала военной спецоперации России на Украине, сказал помощник Джо Байдена.

Как писал сайт kp.ru, НАТО намерена увеличить численность сил быстрого реагирования альянса с 40 до более чем 300 тысяч человек. Кроме того, НАТО создаст на восточном фланге альянса склады с вооружениями и сформирует специальные силы для действий в этом регионе.