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Политика28 июня 2022 13:29

Правительство России сократило около 30 тысяч госслужащих

В рамках административной реформы была проведена «типизация в количестве департаментов и количестве заместителей министра», отметил Мишустин
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Правительство России сократило около 30 тысяч госслужащих

Правительство России сократило около 30 тысяч госслужащих

Фото: REUTERS

Правительство России провело административную реформу, результатом которой стало сокращение около 30 тысяч государственных служащих, сообщил глава кабинета министров Михаил Мишустин он на встрече с членами Совета палаты Совета Федерации.

«Мы провели административную реформу, очень внимательно посмотрев на структуру всех федеральных органов исполнительной власти. В результате мы сократили порядка 30 тысяч государственных служащих», – рассказал председатель правительства РФ.

По словам премьер-министра, в рамках административной реформы была проведена «типизация и аккуратность в количестве департаментов и количестве заместителей министра». Сокращение госслужащих было проведено «буквально в первый год», и после этого кабинет министров продолжил реформу контрольно-надзорной деятельности, отметил премьер. Он добавил, что правительство разделяет озабоченность Совфеда о необходимости постоянного совершенствования административной реформы.