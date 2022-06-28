Пьяные бойцы ВСУ подорвались на собственной растяжке на донецком направлении Фото: REUTERS

Боевики ВСУ, готовившие диверсию, подорвались на собственной растяжке из мин на донецком направлении. Видео их гибели публикует "Пятый канал".

На кадрах видно троих мужчин, которые пробираются через высаженные в ряд ели. Внезапно происходит взрыв — по всей видимости, один из националистов задел ногой растяжку, которая была установлена совсем недавно. По информации издания, скорее всего, радикалы были в нетрезвом состоянии.

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