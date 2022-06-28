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Политика28 июня 2022 13:41

Путин подписал закон об ужесточении ответственности за повторное нанесение побоев

За них может грозить арест до шести месяцев
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Путин подписал закон об ужесточении ответственности за повторное нанесение побоев

Путин подписал закон об ужесточении ответственности за повторное нанесение побоев

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении ответственности за повторное нанесение побоев для граждан, судимых за насилие.

Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, побои, совершенные в третий раз и более, могут наказываться обязательными работами на срок до 480 часов, исправительными работами на срок до одного года, ограничением свободы на срок до одного года или арестом до шести месяцев.

В настоящее время за побои, нанесенные в первый раз, граждане могут получить штраф в размере до 30 тысяч рублей или административный арест от 10 до 15 суток. За повторные побои сейчас предусмотрены штраф до 40 тысяч рублей, исправительные работы на срок до шести месяцев или арест на срок до трех месяцев.

Напомним, глава государства также подписал закон, исключающий создание новых биосферных полигонов