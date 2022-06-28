Лавров назвал мнение Зеленского несущественным, поскольку решения принимают США

Сергей Лавров Фото: REUTERS

То, что думает президент Украины Владимир Зеленский, не имеет большого значения, поскольку не он принимает решения, их принимают в США. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам совещания министров иностранных дел прикаспийских государств.

"Вы знаете, я даже не буду гадать, на что надеется президент Зеленский. Это совершенно неважно, что он думает, на что он надеется, решения принимаются не им. Решения принимают в Вашингтоне, причем отнюдь не на президентском уровне", - отметил Лавров в ходе пресс-конференции сегодня, 28 июня, отвечая на вопрос о том, рассчитывает ли Зеленский на прямую военную поддержку НАТО.

Ранее Лавров заявил, что сроки спецоперации обусловлены приказом избегать ударов по гражданской инфраструктуре.

Также глава российского МИДа заявил о понимании Украиной того, что вопросы Крыма и Донбасса решены. Глава МИДа отметил, что однополярный мир безвозвратно уходит в прошлое.