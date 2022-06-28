Премьер Италии считает ситуацию с вывозом зерна с Украины близкой к развязке

Премьер-министр Италии марио Драги Фото: REUTERS

Ситуация с вывозом зерна из портов Украины улучшилась и близка к развязке благодаря совместным усилиям, считает премьер-министр Италии Марио Драги.

«В целом новости хорошие по поводу экспорта зерна с Украины. Многие думали, что необходимо разминировать порты, но на самом деле оказывается, что есть безопасные коридоры, по которым могут выходить суда. Это позволяет выиграть время, которого немного перед новым урожаем», – сказал политик на пресс-конференции по итогам саммита «Большой семерки» (G7).

Глава итальянского правительства согласился с мнением генерального секретаря Организации объединенных наций Антониу Гутерриша о том, что в ситуации с украинским зерном «скоро наступит момент истины». Конкретные планы становятся все более ясными, в том числе благодаря посредничеству Турции.

Как писал сайт kp.ru, Россия, Украина и Турция создали открытый канал связи по урегулированию проблемы вывоза зерна из украинских портов. Связь будет поддерживаться по линии Министерств обороны трех стран.

Напомним, украинская зерновая ассоциация попросила правительство предоставить «зеленый коридор» для транспортировки зерна через Молдавию. Там назвали коридор через село Паланка единственно доступным путем для транспортировки зерна в речные порты Дуная.