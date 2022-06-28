Производитель алкогольных напитков Johnnie Walker, Guinness и Captain Morgan уходит из России Фото: Shutterstock

Британская компания Diageo, владеющая алкогольными брендами Smirnoff, Johnnie Walker, Guinness, Baileys и Captain Morgan, приняла решение покинуть российский рынок.

Как рассказали газете «Коммерсант» в компании, решение было принято после того, как приостановил поставлять готовую продукцию в Россию в марте этого года. Так отметили, что постепенное сокращении бизнеса в РФ растянется примерно на шесть месяцев, в течение которых Diageo планирует поддерживать российских сотрудников. В числе мер поддержки предусмотрены расширенный пакет компенсационных выплат в соответствии с российским законодательством.

Британский производитель алкоголя поставляет свою продукцию в 70 тысяч магазинов и 19 тысяч баров и ресторанов в России. Компания объявил о приостановке поставок в РФ в начале марта в связи с проведением специальной военной операции на Украине. С того момента Diageo реализовывала в России имеющиеся в стране запасы продукции.

Сайт kp.ru писал, какие алкогольные напитки пропадут из магазинов России на фоне санкций.