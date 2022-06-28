Советник президента США сообщил, что возможное появление ядерного оружия России в Белоруссии беспокоит НАТО

В США заявили, что возможное появление ядерного оружия России в Белоруссии обеспокоит НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Советник президента Соединенных Штатов Америки по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что возможное появление ядерного оружия РФ в Белоруссии обеспокоит НАТО.

- Конечно, если Россия разместит в Белоруссии новое вооружение, включая ядерное оружие, это будет предметом беспокойства всего НАТО и США, — сказал он в разговоре с журналистами.

В этом случае страны-члены альянса будут учитывать новые обстоятельства при расстановке сил, добавил Салливан.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин в ходе встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко не говорил о передаче Минску ракет с ядерным оружием. Он уточнил, что речь шла о комплексах, которые технически способны нести разные виды оружия. Так Песков прокомментировал информацию о том, что лидеры стран «Большой семерки» выразили «серьезную озабоченность» из-за возможной передачи российских ракет с ядерным оружием Белоруссии.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия никогда не озвучивала «ядерных угроз». Она подчеркнула, что российские подходы основаны на логике сдерживания, особенно актуальных в нынешних условиях.