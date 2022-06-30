Покупатели Acoola могут отправиться в дубайский сафари-парк

Фото предоставлено пресс-службой Сети детских магазинов Acoola.

Сеть магазинов детской одежды Acoola запустила праздничную кампанию в честь своего Дня рождения. Акция ACOOLA MATATA включает в себя розыгрыш сертификатов на скидку номиналом 10 000 рублей (которыми можно оплатить до 99% стоимости покупки), подарков от партнеров и главный приз – возможность отправиться семьей из четырех человек в сафари-парк в Дубае.

Чтобы принять участие в акции, совершите покупку магазинах ACOOLA на сумму от 2500 рублей и зарегистрируйте чек на сайте. Все зарегистрированные покупатели автоматически имеют возможность получить главный приз. Победителя главного приза 17 июля в прямом эфире в соцсетях Acoola Acoola – в Телеграме и Вконтакте – озвучит известная российская телеведущая Ирена Понарошку.

– Acoola появилась 12 лет назад, и сегодня – это один из самых популярных брендов одежды для детей. В честь Дня рождения мы запустили особую праздничную кампанию, в основе философии которой – жизнь в стиле Acoola Matata. Этот слоган призывает обратить внимание на счастливое детство, где никогда не грустят, любят петь песни и танцевать. А во всех этих развлечениях детям и родителям помогает бренд Acoola, в ассортименте которого всегда найдется подходящая одежда на любой случай жизни, – прокомментировала генеральный директор Concept Group Анастасия Немаева.

Срок для принятия участия в акции: с 24.06.2022 г. по 14.07.2022 г. (включительно)

Подробнее об акции – на сайте.