Производитель автомобильных шин Nokian уходит из России Фото: сайт компании Nokian Tyres

Финская компания Nokian Tyres, производящая автомобильные шины, приняла решение об уходе с российского рынка в связи с боевыми действиями на Украине.

«Совет директоров Nokian Tyres сегодня принял решение о контролируемом уходе с российского рынка. Из-за боевых действий на Украине и последующего ужесточения санкций Nokian Tyres больше не может продолжать свою деятельность в России. Подготовка к уходу начнется немедленно, и компания оценит различные варианты. Процесс будет осуществляться с должным учетом интересов местных сотрудников и в соответствии с законодательством», – сказано на сайте компании.

Производитель отметил, что из-за обесценивания российских активов убытки Nokian во втором квартале 2022 года составят 300 миллионов евро. Стоимость активов компании в России и Белоруссии на конец мая оценивались в 400 миллионов евро. В Nokian назвали решение уйти с российского рынка непростым, поскольку здесь компания имеет «более 1600 преданных своему делу сотрудников и многолетние отношения с клиентами и поставщиками, построенные за последние 17 лет».

В сообщении отмечается, что в 2021 году около 80% шин Nokian для легковых автомобилей было изгтовлено в России, а российское и азиатское бизнес-направления обеспечили производителю около 20% чистых продаж.

Напомним, российский завод по производству шин Nokian расположен во Всеволжске.

Как писал сайт kp.ru, ранее продать свой бизнес в России решил французский производитель шин Michelin.