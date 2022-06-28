Врачи дали советы, как не навредить коже под палящими солнечными лучами Фото: Иван МАКЕЕВ

Синоптики прогнозируют, что начало июля будет аномально жарким, столбики термометров в центрально части страны не скоро опустятся ниже 30 градусов тепла. В такую погоду очень хочется оказаться у воды, но часто отдых под солнечными лучами оказывается губителен.

Главный внештатный педиатр Минздрава Подмосковья, директор Научно-исследовательского клинического института детства Нисо Одинаева подчеркивает, что многие родители не придают значению опасности солнечных лучей. Ребенку не стоит загорать дольше двух часов в день.

Если кожа покраснела, значит поверхностный слой уже поврежден, получен ожог. С такой проблемой чаще сталкиваются белокожие люди со светлыми и рыжими волосами.

- Прием лекарств тоже может спровоцировать ожоги. Это некоторые антибиотики, мочегонные и противоаллергические. Повышается риск при атопическом дерматите, аутоиммунных заболеваниях, красной волчанке. В таком случае противопоказано быть на солнце, – цитирует слова врача интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Взрослым тоже небезопасно бесконтрольно загорать. В зоне риска люди с новообразованиями, в том числе доброкачественными.

Главный внештатный специалист по дерматологии и косметологии Минздрава региона Наталия Махнева напоминает, что нельзя забывать про солнцезащитный крем. Наносить его нужно не на отдельные участки, а на все тело. Тогда, если пришлось снять рубашку или закатать рукава, будет гарантия от солнечных ожогов. Но важно помнить, что покупать средства нужно только в аптеках.

Женщинам, заботящимся о красоте лица, дерматолог советует не пренебрегать на пляже солнцезащитными очками и широкополыми шляпами. Все это защитит от пигментных пятен и «гусиных лапок» вокруг глаз.

Чтобы получить ровный загар, дерматолог Наталия Махнева рекомендует не лежать на песке, а двигаться.

Дерматолог, трихолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова напомнила, что фотозащитные средства летом обязательны, никакого вреда от них нет — только польза.

- Сейчас очень солнечно, поэтому мы говорим о фотозащите на лицо и тело только 50+. В летнее время защита должна быть максимальной: растет число заболеваний, которые провоцируются именно солнцем, - сказала врач телеканалу "360".

Тем временем, Роспотребнадзор порекомендовал не купаться в море на юге и юго-западе Крыма. У побережья Алушты и Севастополя, а также в Бахчисарайском и Симферопольском районах получены нестандартные пробы, сообщает газета "Известия".