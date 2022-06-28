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Здоровье28 июня 2022 16:23

Врачи дали советы, как не навредить коже под палящими солнечными лучами

Детям нельзя загорать дольше двух часов
Елена АКИМОВА
Врачи дали советы, как не навредить коже под палящими солнечными лучами

Врачи дали советы, как не навредить коже под палящими солнечными лучами

Фото: Иван МАКЕЕВ

Синоптики прогнозируют, что начало июля будет аномально жарким, столбики термометров в центрально части страны не скоро опустятся ниже 30 градусов тепла. В такую погоду очень хочется оказаться у воды, но часто отдых под солнечными лучами оказывается губителен.

Главный внештатный педиатр Минздрава Подмосковья, директор Научно-исследовательского клинического института детства Нисо Одинаева подчеркивает, что многие родители не придают значению опасности солнечных лучей. Ребенку не стоит загорать дольше двух часов в день.

Если кожа покраснела, значит поверхностный слой уже поврежден, получен ожог. С такой проблемой чаще сталкиваются белокожие люди со светлыми и рыжими волосами.

- Прием лекарств тоже может спровоцировать ожоги. Это некоторые антибиотики, мочегонные и противоаллергические. Повышается риск при атопическом дерматите, аутоиммунных заболеваниях, красной волчанке. В таком случае противопоказано быть на солнце, – цитирует слова врача интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Взрослым тоже небезопасно бесконтрольно загорать. В зоне риска люди с новообразованиями, в том числе доброкачественными.

Главный внештатный специалист по дерматологии и косметологии Минздрава региона Наталия Махнева напоминает, что нельзя забывать про солнцезащитный крем. Наносить его нужно не на отдельные участки, а на все тело. Тогда, если пришлось снять рубашку или закатать рукава, будет гарантия от солнечных ожогов. Но важно помнить, что покупать средства нужно только в аптеках.

Женщинам, заботящимся о красоте лица, дерматолог советует не пренебрегать на пляже солнцезащитными очками и широкополыми шляпами. Все это защитит от пигментных пятен и «гусиных лапок» вокруг глаз.

Чтобы получить ровный загар, дерматолог Наталия Махнева рекомендует не лежать на песке, а двигаться.

Дерматолог, трихолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова напомнила, что фотозащитные средства летом обязательны, никакого вреда от них нет — только польза.

- Сейчас очень солнечно, поэтому мы говорим о фотозащите на лицо и тело только 50+. В летнее время защита должна быть максимальной: растет число заболеваний, которые провоцируются именно солнцем, - сказала врач телеканалу "360".

Тем временем, Роспотребнадзор порекомендовал не купаться в море на юге и юго-западе Крыма. У побережья Алушты и Севастополя, а также в Бахчисарайском и Симферопольском районах получены нестандартные пробы, сообщает газета "Известия".