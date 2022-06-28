Власти Запорожья сообщили о взрывах в Бердянске при разминировании Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В порту Бердянска Запорожской области произошел взрыв в ходе разминирования территории, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

«В Бердянске в порту очень много заминировано. Я пока не владею информацией, потому что взрыв произошел минут 20 назад. Понятно, что нельзя исключать и теракт, но я не говорю, что это так, потому что я не знаю, что там произошло», – рассказал он в эфире передачи «Соловьев Live».

Как напомнил Рогов, недавно по заказу властей Украины в Бердянске произошел теракт, в результате которого была подорвана трансформаторная подстанция. Тогда много жителей города остались без электричества.

Как писал сайт Kp.ru, 30 мая, в Мелитополе Запорожской области прогремел мощный взрыв. По словам Владимира Рогова, звук взрыва зафиксирован около 7:40 по местному времени. Его эпицентр, предположительно, находился в самом центре города.

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