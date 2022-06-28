WSJ: США остановили танкер, следовавший из России в Новый Орлеан

США остановили танкер, следовавший из России в Новый Орлеан Фото: REUTERS

Власти Соединенных Штатов остановили нефтяной танкер, который следовал из российского порта в Новый Орлеан (штат Луизиана), рассказали осведомленные об инциденте источники.

По информации The Wall Street Journal, судно принадлежит греческой компании TMS Tankers Ltd. Оно было зафрахтован швейцарско-голландским нефтетрейдером Vitol. Издание уточняет, что танкер вез мазут и вакуумное газовое масло. Как говорится в сообщении, судно вышло из порта на Таманском полуострове в Черном море в начале июня и направлялось в Новый Орлеан, куда должно было прибить в воскресенье, 3 июля.

Известно, что американская сторона запретила производить разгрузку танкера. В настоящее время его проверяют сотрудники погранично-таможенной службы США.

Как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что Норвегия не пропустила грузы из России в российский шахтерский поселок на Шпицбергене.