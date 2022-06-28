Байден заявил, что НАТО продемонстрирует “впечатляющее единство” на саммите в Испании

Джо Байден Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден пообещал, что Организация Североатлантического договора (НАТО) продемонстрирует "впечатляющее единство" на своем саммите в столице Испании, а также всеобъемлющий подход к обеспечению безопасности.

"В течение нескольких месяцев мы тесно консультировались по дополнительным шагам, которые Соединенные Штаты предпримут вместе со своими союзниками, которые тоже активизируются и укрепляют нашу выборочную и коллективную безопасность. Новые обязательства, взятые вместе, будут представлять собой впечатляющую демонстрацию союзного единства и решимости, а также подхода НАТО к безопасности, охватывающего 360 градусов", - заявил Байден, выступая сегодня, 28 июня, на встрече с председателем правительства Испании Педро Санчесом.

Ранее Байден назвал Столтенбергу условие, при котором он поддержит быстрое расширение НАТО. Он заявил, что поддержит быстрое расширение НАТО при учете интересов всех союзников.

Также ранее Байден призвал россиян не бояться США, НАТО и Украины. Он также признался, что "не верит в то, что РФ хочет кровавой разрушительной войны с Украиной".