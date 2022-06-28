Путин подписал закон об обязательной маркировке сельскохозяйственных животных Фото: Михаил ФРОЛОВ

Президент России Владимир Путин подписал закон об обязательной маркировке сельскохозяйственных животных. Документ разработан с целью прослеживаемости продукции животноводства и предотвращения распространения болезней животных.

Как сказано в тексте закона, размещенного на портале правовой информации, дикие животные и животные, обитающие в воде, не будут подлежать индивидуальной или групповой маркировке. Кроме того, маркировать не будут домашних животных, не относящихся к сельскохозяйственными, например, кошек или собак.

Как писал сайт kp.ru, в середине июня Государственная дума приняла закон об обязательной маркировке сельскохозяйственных животных. Маркировочная информация будет размещаться в единой базе Федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии. Владельцы сельхозживотных должны будут маркировать их за свой счет, сами или с привлечением специалистов. За учет животных платить будет не нужно. Те сельхозживотные, которые уже маркированы, подлежать повторнй маркировке не будут.