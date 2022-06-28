Цифровой полис обязательного медицинского страхования запустят в России с 1 декабря 2022 Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Цифровой полис обязательного медицинского страхования (ОМС) планируется запустить в России с 1 декабря этого года, рассказали в пресс-службе Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС).

«Запуск цифрового полиса ОМС состоится 1 декабря 2022 года», – сообщили ТАСС в ФФОМС.

Как объяснили в фонде, необходимые технологии, которые позволяют гражданам получать бесплатную медицинскую помощь по документам, удостоверяющим личность, отработаны и находятся в высокой степени готовности. В ФООМС отметили, что особое внимание уделено защите сведений, обрабатываемых системой, таких как персональные данные и медицинская информация участников ОМС, а также обеспечение безопасности при кибератаках.

Напомним, закон о цифровых полисах ОМС был подписан ранее президентом России Владимиром Путиным. Согласно ему, норма о цифровом полисе должна вступить в силу с 1 июля 2022.