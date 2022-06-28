Консульские службы России в Болгарии сообщили о приостановке работы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Посольство России в Болгарии сообщило, что приостанавливает работу консульского отдела в Софии и генконсульства в Варне, а также в течение месяца будет закрыто генконсульство в Русе из-за нехватки кадров после высылки из страны 70 российских дипломатов, передает ТАСС.

"Приостанавливают свою работу консульская служба посольства России в Болгарии и генконсульство РФ в Варне. В среду - 29 июня - остановит свою работу консульство в Русе, которое закроется окончательно в течение месяца. Все обратившиеся ранее в консульские службы РФ в Болгарии могут обращаться в посольство, когда его консульская служба восстановит свою работу", - уточнил информагентству советник-посланник посольства России Филипп Воскресенский.

Ранее сообщалось, что российское генконсульство в Клайпеде закрылось по требованию властей Литвы. Посол России уже покинул территорию республики. Отмечается, что генконсульство было закрыто в соответствии с решением Литвы, принятым 4 апреля, из-за событий на Украине.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 28 июня 2022 года можно прочитать здесь.