Ефимов: Новый индустриальный квартал в районе Отрадное позволит создать более четырех тысяч рабочих мест

Фото: stroi.mos.ru

Бывшая промзона «Алтуфьевское шоссе» на северо-востоке столицы постепенно превращается в комфортный район. В скором времени здесь приведут в порядок еще один участок площадью более 7,7 гектара по проекту «Индустриальные кварталы». Пока все выглядит очень уныло - склады, автосервисы и пункт приема металлолома. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, в этом месте недалеко от станции МЦД-1 Дегунино построят квартал с производственными и общественно-деловыми зданиями.

«Вложения инвестора в его развитие превысят 16,5 миллиарда рублей, а ежегодные поступления в бюджет составят 1,9 миллиарда рублей, - отметил заммэра. - В будущем в Отрадном появятся производственные объекты, спортивные и досуговые центры, где смогут работать 4,4 тысячи специалистов».

По его словам, рядом уже застраивается участок почти на 30 гектаров. Инвестор планирует разместить на нем производство, жилье и общественно-деловые сооружения. Их общая площадь - более 720 тысяч квадратных метров. А дополнительных рабочих мест здесь будет создано почти восемь тысяч.

Некоторыми подробностями преображения очередного участка бывшей промзоны поделился министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества столицы Максим Гаман. Проект предполагает строительство почти 176 тысяч квадратных метров недвижимости. Сюда входят предприятия легкой, фармацевтической и пищевой промышленности, которые смогут заниматься научными исследованиями и испытаниями. По соседству с ними возведут учреждения образования и спорта, культурно-досуговые центры, банки, магазины и др.

«Инвестор обязательно должен будет построить физкультурно-образовательный комплекс, - уточнил Гаман. - Его площадь - не менее 6 тысяч квадратных метров».

Проектом могут заняться собственники этой земли. Но есть еще и другие сценарии, где главным действующим лицом станет сам город или выигравший торги инвестор. Если выбор будет сделан в пользу последних двух вариантов, то владельцам участков выплатят компенсацию в размере рыночной стоимости земли и находящихся на ней зданий.

Напомним, проект «Индустриальные кварталы» позволит создать в Москве порядка 550 тысяч рабочих мест. Инвестиции в комплексное развитие бывших промзон и заброшенных территорий потянут на семь триллионов рублей. А городской бюджет получит около трех триллионов рублей.