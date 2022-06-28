Центробанк России разрешит клиентам банков ограничивать онлайн-операции для защиты от мошенников Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Клиенты банков с 1 октября 2022 года смогут добровольно устанавливать запрет на онлайн-операции и отдельные услуги с целью защиты от мошенников, сообщили в Банке России.

"С 1 октября этого года клиентам банков будет доступно самостоятельно устанавливать в банке, в котором они обслуживаются, запрет на онлайн-операции либо ограничивать их параметры - это может быть максимальная сумма для одной транзакции или лимит на некоторый период времени. Эта возможность предусматривается указанием Банка России, зарегистрированным Минюстом России", - уточняется в сообщении регулятора.

Также в ЦБ РФ добавили, что установление запрета на дистанционные каналы будет возможно в отношении отдельных услуг - в частности, переводов, онлайн-кредитования, либо на все виды операций.

Ранее сообщалось, что Банк России вскоре представит новую 100-рублевую банкноту. Об этом сообщил регулятор, уточнив, что презентация состоится на этой неделе – в четверг, 30 июня.