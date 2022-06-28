Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика28 июня 2022 20:17

Губернатор Курской области сообщил о сбитом украинском беспилотнике

По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет
София ГОНЧАРОВА
Губернатор Курской области сообщил о сбитом украинском беспилотнике

Губернатор Курской области сообщил о сбитом украинском беспилотнике

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Губернатор Курской области Роман Старовойт вечером 28 июня сообщил, что восточнее города Курск был сбит украинский беспилотник.

- Сегодня, примерно, в 22:17 восточнее Курска был сбит украинский беспилотник. На месте работают наши военные, выехали представители спецслужб, - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Также он уточнил, что, по предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал, разрушений тоже нет. Старовойт также призвал граждан сохранять спокойствие. Губернатор добавил, что сейчас подразделения российских вооруженных сил находятся на усиленном дежурстве.

Ранее сообщалось, что украинские военные обстреляли Белгородскую область. Как заявлял губернатор региона Вячеслав Гладков 9 июня, обстрелу подвергся поселок Хотмыжск, расположенный в Грайворонском городском округе.