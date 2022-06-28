Губернатор Курской области сообщил о сбитом украинском беспилотнике Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Губернатор Курской области Роман Старовойт вечером 28 июня сообщил, что восточнее города Курск был сбит украинский беспилотник.

- Сегодня, примерно, в 22:17 восточнее Курска был сбит украинский беспилотник. На месте работают наши военные, выехали представители спецслужб, - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Также он уточнил, что, по предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал, разрушений тоже нет. Старовойт также призвал граждан сохранять спокойствие. Губернатор добавил, что сейчас подразделения российских вооруженных сил находятся на усиленном дежурстве.

Ранее сообщалось, что украинские военные обстреляли Белгородскую область. Как заявлял губернатор региона Вячеслав Гладков 9 июня, обстрелу подвергся поселок Хотмыжск, расположенный в Грайворонском городском округе.