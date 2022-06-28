Опубликованы кадры уничтожения Сил специальных операций ВСУ под Лисичанском Фото: REUTERS

Кадры ликвидации украинских Сил специальных операций (ССО) под Лисичанском публикует "Пятый канал". На стратегическом направлении в эти минуты работают штурмовые подразделения ВДВ.

Журналист "Известий" в опубликованном видео обратил внимание на точность попадания снаряда по автомобилю. В боковине зияет огромная дыра. При этом некоторые из них после боя даже можно завести. Денис Кулага отмечает, что побег у транспорта украинцев не более десяти тысяч километров.

Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что по свидетельству местных жителей, отряды вооруженных сил Украины группами покидают Лисичанск, передает "Российская газета".

В Донбассе по-прежнему тяжелая обстановка, украинские военные продолжают бессмысленные обстрелы жилого сектора с позиций, которые еще остаются под их контролем. В результате страдает мирное население. Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.