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Политика28 июня 2022 20:28

Опубликованы кадры уничтожения Сил специальных операций ВСУ под Лисичанском

В опубликованном видео обращается внимание на точность попадания снаряда по автомобилю
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Опубликованы кадры уничтожения Сил специальных операций ВСУ под Лисичанском

Опубликованы кадры уничтожения Сил специальных операций ВСУ под Лисичанском

Фото: REUTERS

Кадры ликвидации украинских Сил специальных операций (ССО) под Лисичанском публикует "Пятый канал". На стратегическом направлении в эти минуты работают штурмовые подразделения ВДВ.

Журналист "Известий" в опубликованном видео обратил внимание на точность попадания снаряда по автомобилю. В боковине зияет огромная дыра. При этом некоторые из них после боя даже можно завести. Денис Кулага отмечает, что побег у транспорта украинцев не более десяти тысяч километров.

Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что по свидетельству местных жителей, отряды вооруженных сил Украины группами покидают Лисичанск, передает "Российская газета".

В Донбассе по-прежнему тяжелая обстановка, украинские военные продолжают бессмысленные обстрелы жилого сектора с позиций, которые еще остаются под их контролем. В результате страдает мирное население. Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.