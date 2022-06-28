В МИД КНР высмеяли претензию G7 на представление всего "мирового сообщества" Фото: REUTERS

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь напомнил, что население стран "большой семерки" (G7) - лишь часть всего мирового сообщества, и не самая большая. Об этом он написал в посте в своем Twitter.

Для наглядности он разместил в посте картинку, где показано, что население стран, входящих в коалицию БРИКС, составляет порядка 3,2 миллиарда человек, в то время, как количество людей, проживающих в странах G7, составляет около 777 миллионов.

Фото: скрин поста

- В следующий раз, когда речь пойдет о "мировом сообществе", имейте в виду, что подразумевается на самом деле, - написал Лицзянь.

Напомним, "группа семи" ("Большая семерка", G7) является объединение семи стран, в число которых входят США, Германия, Япония, Британия, Франция, Италия и Канада.

Накануне сайт Kp.ru писал, что канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что страны G7 решили принять участие в саммите G20 в Индонезии. Немецкие политик заметил, что страны "семерки" не хотят разобщения "двадцатки".