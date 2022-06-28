Лещенко заявил, что с удовольствием рассмотрел бы предложение исполнить песню о спецоперации на Украине Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал предложение поэта Ильи Резника исполнить его новую песню "Любимые не умирают" — реквием по бойцам, погибшим в ходе спецоперации на Украине.

Я с удовольствием посмотрю материал. То, что делает Илья, всегда драматургия высокого качества. Всё, к чему он прикасается, носит оттенок великой поэзии, - сказал он в беседе с NEWS.ru

Ранее Илья Резник, один из самых прославленных отечественных поэтов-песенников, сообщил, что предложит Лещенко спеть свой реквием, назвал Льва Валерьановича "одним из последних настоящих мужчин на российской эстраде", передает "Российская газета".

До этого народный артист России Лев Лещенко сообщил, что в московском "Динамо" поддержали его идею о записи песни о клубе вместе с рэпером Егором Кридом.По его словам, также в записи песни готова поучаствовать певица Аглая Шиловская, рассказывает RT.